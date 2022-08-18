Путин обсудил с президентом Индонезии вопросы продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 августа, провел телефонные переговоры с главой Индонезии Джоко Видодо. В ходе беседы были затронуты вопросы продовольственной безопасности, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер рассказал о регулировании мирового кризиса зерновых и удобрений.

«Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Джоко Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

10 августа посол Индонезии в Москве Хосе Таваре сообщил, что страна заинтересована в проведении встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, однако в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.