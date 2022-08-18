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Перинатальный центр введут в эксплуатацию в Астрахани до конца 2022 года

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Готовность нового перинатального центра в Астрахани оценивается в 98%. Об этом сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Буркина.

Общая стоимость проекта составила 1,34 млрд рублей. На текущий момент требуется оснащение перинатального центра современным медицинским оборудованием. На эти цели в бюджете региона предусмотрено свыше 500 млн рублей.

Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Минусинске (Красноярский край) построят модульный медицинский центр. Учреждение будет оказывать помощь пациентам с пневмонией.

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