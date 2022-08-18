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В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

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Министерство обороны России в четверг, 18 августа, предупредило граждан о готовящейся под кураторством Вашингтона провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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Отмечается, что осуществление провокационных действий на территории ЗАЭС запланировано на 19 августа, в день приезда Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша на территорию объекта.

«19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС <…> в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», — сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Также в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» назвала готовящуюся провокацию в отношении военных Вооруженных сил России «ядерным шантажом».

Антониу Гутерриш прибыл во Львов 17 августа для запланированных на четверг переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудят ситуацию вокруг ЗАЭС.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что ВСУ могут нанести удар по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков ЗАЭС. Не менее реалистичным вариантом развития событий является подготовка провокации на самом энергетическом объекте.

16 августа Рогов заявил, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС. Он пояснил, что один из управляемых снарядов упал всего в 10 м от бочек. В случае попадания снаряда или ракеты содержимое может проникнуть в окружающую среду и тем самым заразить ее.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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