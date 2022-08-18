Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,9%

В июле годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, и это максимальный показатель за всю историю введения расчетов, следует из данных статистического управления Европейского союза, опубликованных 18 августа.

Отмечается, что рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1%, однако в июне этот показатель был на уровне 0,8%.

Из данных также следует, что энергоресурсы подорожали на 39,6% по сравнению с июлем прошлого года. Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 9,8%, промышленные товары — на 4,5%, а услуги — на 3,7% в годовом выражении.

В прошлом году в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2,2% годовых.

Ранее в этот же день стало известно, что годовая инфляция в Австрии побила рекорд 1975 года и составила 9,3%. В Великобритании показатель ускорился до 10,1%, показав отметку 1982 года, а в Болгарии — до 17,3%.