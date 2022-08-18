Врачи в Подмосковье извлекли булавку из желудка 30-летней пациентки

В Московской области врачи извлекли булавку из желудка 30-летней женщины, которая случайно проглотила ее во время шитья. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Специалисты Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино извлекли инородный предмет из желудка пациентки в течение часа. Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением учреждения Дмитрий Александровский, булавку доставали при помощи эндоскопа: специальным зажимом для инородных тел им удалось «поймать» булавку и достать, не повредив желудок и стенки пищевода, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Пациентка уже чувствует себя хорошо и находится дома. Врачи напомнили, что при попадании в организм инородного тела лучше не пытаться вытащить его самостоятельно, сообщает телеканал «360».

Александровский рассказал, что в таких ситуациях пострадавшим следует как можно меньше менять положение тела, чтобы предотвратить перемещение иголки. Противопоказаны категорически наклоны и резкие движения, прием жидкости или пищи. Лучше всего аккуратно лечь на левый бок и дожидаться приезда врачей в таком положении.

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Не уточняется, каким образом зубная щетка попала ему в голову.

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