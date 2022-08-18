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Врачи в Подмосковье извлекли булавку из желудка 30-летней пациентки

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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В Московской области врачи извлекли булавку из желудка 30-летней женщины, которая случайно проглотила ее во время шитья. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

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Специалисты Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино извлекли инородный предмет из желудка пациентки в течение часа. Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением учреждения Дмитрий Александровский, булавку доставали при помощи эндоскопа: специальным зажимом для инородных тел им удалось «поймать» булавку и достать, не повредив желудок и стенки пищевода, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Пациентка уже чувствует себя хорошо и находится дома. Врачи напомнили, что при попадании в организм инородного тела лучше не пытаться вытащить его самостоятельно, сообщает телеканал «360».

Александровский рассказал, что в таких ситуациях пострадавшим следует как можно меньше менять положение тела, чтобы предотвратить перемещение иголки. Противопоказаны категорически наклоны и резкие движения, прием жидкости или пищи. Лучше всего аккуратно лечь на левый бок и дожидаться приезда врачей в таком положении.

Ранее в августе врачи в Московской области вылечили 72-летнего пенсионера от «болезни викингов». В течение пяти лет мужчина не мог разогнуть пальцы правой руки, поскольку там появился узел, который постепенно увеличивался в размере.

В феврале хирурги отделения нейрохирургии № 2 РКБ Татарстана спасли жизнь мужчине, вытащив из его головы зубную щетку. Пациентом оказался врач из другого региона, который полтора года назад получил тяжелую травму головы, перенес открытую операцию на головном мозге. При этом ни крупные сосуды, ни жизненно важные центры не были повреждены. Отсутствовали гематомы и кровоизлияния, пишет НСН. Спустя четыре дня после операции пациента перевели из реанимации в обычное отделение.

Не уточняется, каким образом зубная щетка попала ему в голову.

В июне прошлого года зампред правления Сбербанка Ольга Голодец рассказала телеканалу «Звезда», как искусственный интеллект применяется в здравоохранении. По ее словам, одной из топовых разработок является цифровой помощник врачей. Сервис позволяет очень точно ставить диагнозы и маршрутизировать больного. Этот инструмент в 2020 году вошел в топ лучших мировых продуктов искусственного интеллекта в здравоохранении.

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