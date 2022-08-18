Названо возможное наказание для рязанских властей за сокрытие площади пожаров

Несвоевременная реакция местной администрации на ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области может квалифицироваться как халатность, ответственность по такой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом «Известиям» 18 августа заявил юрист Алексей Гавришев.

Так специалист прокомментировал заявление Рослесхоза о том, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали истинную площадь лесных пожаров, из-за чего федеральные власти не смогли своевременно нарастить силы для их ликвидации.

«Лестные пожары в нашей стране являются хоть и чрезвычайным, но в целом ежегодным природным явлением, предотвращение которого является сложной, а порой невыполнимой задачей, которая ложится на плечи органов МЧС России, а также местных администраций», — отметил юрист.

По его словам, в задачи МЧС входит предотвращение и устранение последствий лестных пожаров, тогда как местные администрации должны своевременно оповещать жителей региона, а также федеральный центр о пожарной обстановке для своевременного принятия решений.

«В случае если реакция администрации не будет своевременной, что повлечет за собой причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, такие действия будут квалифицироваться как халатность, то есть преступление, предусмотренное статьей 293 УК РФ, санкция которой предусматривает арест на срок до шести месяцев, а если данные действия повлекли за собой причинение вреда здоровью людей или смерть, то до семи лет лишения свободы», — рассказал Гавришев.

В четверг, 18 августа, очевидцы сообщили, что запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области добрались до северных районов Москвы. Ранее дымка с резким запахом гари накрыла юго-запад города.

Как сообщили власти Рязанской области, за сутки площадь возгорания увеличилась более чем вдвое — до 181 га. Для тушения пожара привлекли свыше 300 специалистов и более 100 единиц техники.

Рослесхоз направил в регион группировку бойцов и спецтехники «Авиалесоохраны». На место уже прибыли первые федеральные десантники из Йошкар-Олы, в ближайшее время ожидаются специалисты из Сибири.