Невролог назвала способ снизить риски развития сосудистой деменции

Снизить риски развития сосудистой деменции поможет профилактика болезней сердца. Об этом в четверг, 18 августа, заявила врач-невролог Rлиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Ксения Шевцова.

По ее словам, улучшить кровоснабжение головного мозга и отсрочить наступление сосудистой деменции помогут ежедневные прогулки и регулярная физическая активность. Кроме того, врач посоветовала заниматься когнитивным тренингом — изучать стихи или иностранные языки.

«И, конечно, правильным питанием — наибольшую эффективность показала средиземноморская диета. Имеются данные о том, что статины — препараты, снижающие уровень холестерина, — могут несколько снижать риск деменции, но исследований пока недостаточно», — рассказала Шевцова «Газете.Ru».

Также невролог посоветовала регулярно проходить кардиоскрининг и наблюдать за своими пожилыми родственниками, а заметив у них неряшливость или забывчивость, нужно предложить им сходить к неврологу.

12 июня британские ученые выявили, что у менее общительных людей риск развития деменции в пожилом возрасте значительно выше, чем у более социализированных. Это связано с тем, что общение влияет на изменения в структурах мозга, отвечающих за память и когнитивные функции.

До этого, 18 марта, японские ученые установили, что пропуск утреннего приема пищи повышает риск развития деменции. Так, специалисты в течение шести лет наблюдали за 525 людьми в возрасте старше 65 лет. Ученые пришли к выводу, что деменция встречалась в четыре раза чаще у тех, кто пренебрегал завтраком.