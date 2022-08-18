В АТОР назвали новые сроки оформления финской визы для россиян

В связи с ужесточением правил и планируемым серьезным сокращением Финляндией количества выдаваемых россиянам виз срок их получения увеличится до четырех или пяти месяцев. Об этом 18 августа сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что ежедневное количество обращений граждан России за визой с начала сентября сократят вдвое. Если сейчас принимается в среднем около 1000 заявлений в день, то через несколько недель это количество будет ограничено до 500 в день.

Кроме того, изменится и система временных слотов, в рамках которой россияне подают заявление на финский шенген. Новые правила предусматривают, что 20% слотов будет зарезервировано для туристов и 80% для людей, приезжающих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом. Это семейные связи, работа и учеба.

«Ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского «шенгена», местные турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября», — говорится в публикации на сайте АТОР.

Как сообщает АТОР, по оценке экспертов, все это приведет к тому, что ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Как ожидается, суммарно процесс получения визы в новых условиях будет занимать около четырех-пяти месяцев.

Кроме того, Финляндия выступает за полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать в том числе повышение визового сбора с €35 до €80.

17 августа глава МИД страны Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не планирует аннулировать уже выданные гражданам РФ шенгенские визы.

16 августа стало известно, что правительство Финляндии ограничило количество принимаемых заявлений на визы от россиян. Кроме того, с начала сентября будет открыто около 100 заявок в день для желающих получить туристическую визу, что составляет 10% от количества на сегодняшний день.

Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят логики в инициативе правительства сокращать турпоток из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.