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Годовая инфляция в Австрии побила рекорд 1975 года

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Фото: Getty Images/XinHua
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В Австрии годовая инфляция по итогам июля составила 9,3%, что стало рекордом с февраля 1975 года, следует из предварительных данных федерального статистического управления Statistik Austria, опубликованных 18 августа.

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Генеральный директор управления Тобиас Томас сообщил, что прежде всего цены выросли на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общепита.

В июне инфляция в Австрии выросла до 8,7%, что также стало рекордом с сентября 1975 года.

Ранее, 18 июля, глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что санкции против России негативно влияют на экономику Австрии, так как РФ является ее важным торговым партнером.

6 июля опрос Института Гэллапа показал, что 90% австрийцев опасаются роста цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги, а 79% — глобального экономического кризиса.

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