Годовая инфляция в Австрии побила рекорд 1975 года
В Австрии годовая инфляция по итогам июля составила 9,3%, что стало рекордом с февраля 1975 года, следует из предварительных данных федерального статистического управления Statistik Austria, опубликованных 18 августа.
Генеральный директор управления Тобиас Томас сообщил, что прежде всего цены выросли на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общепита.
В июне инфляция в Австрии выросла до 8,7%, что также стало рекордом с сентября 1975 года.
Ранее, 18 июля, глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что санкции против России негативно влияют на экономику Австрии, так как РФ является ее важным торговым партнером.
6 июля опрос Института Гэллапа показал, что 90% австрийцев опасаются роста цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги, а 79% — глобального экономического кризиса.