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В Совбезе рассказали об отношении жителей европейских стран к России
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В Совбезе рассказали об отношении жителей европейских стран к России

В Совбезе указали на желание обычных европейцев сохранить нормальные отношения с Россией
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Фото: Global Look Press/Paul Mayall
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Правительства европейских стран соревнуются, кто яростнее заявит о желании порвать отношения с Россией. Об этом 18 августа заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Правительства европейских государств, особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны, соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения. ‹...› А вот обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев указал, что обычные граждане хотят российских энергоносителей в котельных, взаимной торговли, а также видеть российских туристов в своих музеях и кафе. Правительство же, наоборот, призывает никуда не пускать россиян, отменить русскую культуру и отказаться от энергоносителей.

«С последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы. Но пока все европейские политики стараются держаться стройно — никаких связей с русскими», — добавил Медведев.

21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз продолжает маниакально принимать новые санкции в отношении России, несмотря на их вред для населения Европы.

В тот же день французский банкир Филипп Виллен в статье для Le Figaro заявил о губительном характере санкций. Он подчеркнул, что Россия была и остается важнейшим поставщиком энергоносителей. Из-за кризиса экономических отношений с Москвой в Европе наблюдается беспрецедентный рост цен на топливо, из-за чего увеличиваются расходы домохозяйств, а люди беднеют.

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