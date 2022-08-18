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В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

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Украина организует провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом 18 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Гутерришем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», — сообщил он в ходе брифинга.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЭС, возложив ответственность за них на Вооруженные силы РФ. Другие соединения будут фиксировать факты аварии и займутся радиационным наблюдением.

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«Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС», — отметил Конашенков.

Он заявил, что у российских войск нет тяжелых вооружений ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах. Вооруженные силы РФ принимают меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС. Он также допустил провокацию на самом объекте.

16 августа Рогов заявил, что ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС. По его словам, один из управляемых снарядов упал в 10 м от бочек с ядерными отходами. Член совета ВГА подчеркнул, что попадание привело бы к нарушению целостности хранилища и попаданию ядерных отходов в окружающую среду, что приведет к заражению.

Днем ранее в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

12 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции и отражают удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских Вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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