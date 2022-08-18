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Диетолог призвала не хранить некоторые продукты в холодильнике

Диетолог Соломатина: лучше не хранить в холодильнике хлеб и томаты
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ralph Kerpa
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что лучше не хранить в холодильнике хлеб и томаты, поскольку эти продукты при попадании в холод быстро потеряют свои вкусовые качества.

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В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, из-за чего продукт быстро портится. В этой связи не стоит долго хранить в холодильнике макароны, отварной рис и крупы, а также салаты вроде оливье.

Соломатина подчеркнула, что также в холодильник не стоит класть «всё, что не герметично и отсыреет», отмечает RT. Также не нужно хранить в холодильнике кофе, какао, различные травы и специи, печенье, сухофрукты, хлебцы, орехи, чипсы, поскольку они впитают в себя влагу и покроются плесенью, пишет НСН.

При этом безопасно хранить в холодильнике лапшу быстрого приготовления и консервы, но они не испортятся и в тепле, сообщает Life.ru.

15 августа биолог Михаил Краснов рассказал россиянам, как правильно заготавливать на зиму ягоды, чтобы сохранить в них все полезные свойства и витамины. По его словам, большинство ягод отлично переносит заморозку. Их также можно перетереть с небольшим количеством сахара и заморозить в виде пюре, отмечает телеканал «360». Также ягоды сохраняют свои полезные свойства и после термической обработки, но лучше всего их высушивать.

В ноябре прошлого года основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников рассказал, как правильно хранить кофе. По его словам, кофе лучше всего хранится в виде зерна. Также важна герметичность емкости, в которой содержится продукт. Эксперт подчеркнул, что главной проблемой при хранении кофе является попадание кислорода в сосуд с напитком. Он вступает в реакцию с зернами и портит их свойства. Вкус напитка становится менее насыщенным, отмечает телеканал «Звезда». Хранить продукт в холодильнике специалист не рекомендует, но отмечает, что замораживать кофе вполне допустимо.

В 2020 году Роскачество опубликовало рекомендации по хранению продуктов в домашнем холодильнике. Хранить продукты рекомендуется в упаковках или закрытыми крышками, чтобы в случае их порчи споры плесени не разлетались по холодильнику. Кроме того, таким образом, одни продукты не будут пахнуть другими.

Скоропортящиеся продукты лучше всего не размещать на дверце холодильника, так как там выше температура.

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