Стало известно о темпах сборки Lada на АвтоВАЗе до конца 2022 года
Текущее количество выпускаемых АвтоВАЗом моделей, скорее всего, не изменится до конца 2022 года. Об этом 18 августа сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» социальной сети «ВКонтакте».
По внутренней информации паблика, до 2022 года темпы сборки Lada на АвтоВАЗе существенно не изменятся. Впрочем, ресурс не исключает появления на сборке новых комплектаций моделей, которые уже выпускают на предприятии.
В настоящее время в Тольятти производят седаны, лифтбеки и кроссовые версии модели Lada Granta, внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.
Конвейер, на котором выпускают Lada Granta, работает в две 8-часовые смены. Автомобиль Lada Niva выпускают в одну смену. Пока общая производительность этих линий составляет около 900 автомобилей в день.
В планах АвтоВАЗа на 2022 год по-прежнему значится возобновление в декабре текущего года сборки Lada Largus на конвейере В0. Появление этого автомобиля будет зависеть от переноса на ту же линию оборудования для выпуска Lada Vesta.
Портал отметил, что наиболее реальными сроками запуска конвейера В0 и сборки Lada Largus специалисты завода считают январь 2023 года.
12 августа «Автостат» сообщил, что самым распространенным легковым автомобилем в России стала Lada 2107. По данным экспертов, это одна из немногих машин, чей парк в РФ составляет более 1 млн единиц.