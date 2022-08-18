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В Рослесхозе указали на сокрытие властями реальной площади пожаров под Рязанью
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В Рослесхозе указали на сокрытие властями реальной площади пожаров под Рязанью

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Фото: TACC/HunterAMG
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Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали истинную площадь лесных пожаров. Из-за этого власти не смогли своевременно нарастить федеральные силы для их ликвидации, сообщает 18 августа Рослесхоз.

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«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — прокомментировало ведомство обстановку в беседе с РИА «Новости».

Рослесхоз утром направил группировку бойцов и спецтехники «Авиалесоохраны». В настоящий момент прибыли первые федеральные десантники из Йошкар-Олы, в ближайшее время ожидаются специалисты из Сибири.

Ранее в этот же день врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил об увеличении площади возгорания более чем вдвое всего за сутки — до 181 га. Для тушения пожара привлекли свыше 300 специалистов и более 100 единиц техники.

Он также указал на то, что самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.

В четверг ощущение гари от лесных пожаров в Рязанской области добралось до северных районов Москвы. Ранее дымка с резким запахом гари накрыла юго-запад города. Также очевидцы сообщали о появлении смога на улицах российской столицы.

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