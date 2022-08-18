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Опрос показал неготовность россиян пересаживаться на праворульные автомобили

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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СМИ выяснили, что российские автомобилисты не готовы пересаживаться на подержанные автомобили с правым рулем. Мнение автовладельцев на этот счет подытожил 17 августа автопортал Quto ru.

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Покупка автомобиля из-за курса рубля на аукционах Японии стала выгодной, но далеко не все российские водители готовы пересесть на авто с правым рулем.

Портал сообщил, что, по данным опроса, большая часть российских автомобилистов даже не представляет, как ездить на автомобилях с правым расположением руля.

Всего в опросе приняли участие 4715 человек. При этом почти половина, 47,6%, или 2245 человек, признались, что не представляют, как ездить на таких машинах.

Еще 1335 опрошенных (28,3%) готовы рассмотреть покупку авто с правым рулем, но окончательное решение будет зависеть от модели.

И только 772 человека (16,4%) посчитали, что у таких автомобилей много преимуществ и они без сомнений готовы купить такой автомобиль.

Портал напомнил, что, по статистике, в России на долю праворульных машин в середине 2021 года приходилось всего 7,6% автопарка.

8 августа стало известно, что ввоз автомобилей через таможню Владивостока с января по июль 2022 года вырос более чем на треть по отношению к аналогичному периоду 2021 года. По оценке экспертов, таможенники столицы Приморья за это время оформили почти 78,5 тыс. автомобилей.

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