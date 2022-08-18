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NI: передача Минску «Искандер-М» предупреждает НАТО о готовности России защищать союзников

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Желание России передать Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М» является сигналом НАТО о том, что она готова прикрывать своих союзников. Об этом 17 августа заявила обозреватель Дебалина Гошал журналу National Interest (NI).

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«Готовность России предоставить Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерные боеголовки, — это сигнал Москвы о том, что, как и НАТО, Россия может предоставить своим союзникам ядерный зонтик», — написала она.

Автор отметила, что Белоруссия сможет лучше сдерживать страны Североатлантического альянса, имея на вооружении такие ракетные комплексы. Их передача будет выгодна как Москве, так и Минску.

Гошал считает, что возможность развертывания ядерных комплексов на территории Белоруссии без командования Вооруженных сил РФ преувеличена. Она также указала на отсутствие подробностей о том, будут ли комплексы «Искандер-М» модернизироваться перед их передачей белорусской стороне

«Переданные Белоруссии системы, способные нести ядерные боезаряды, представляют большую угрозу для НАТО с точки зрения обычных вооружений, поскольку Белоруссия не обладает ядерными боеголовками для вооружения этих систем», — добавила Гошал.

10 августа помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Минск не отказывается от сотрудничества с НАТО в отдельных сферах. Однако он отметил, что в Брюсселе должны учитывать стратегический характер отношений Белоруссии и России.

1 июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства. Он отметил сотрудничество двух стран в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимное уважение, поддержку и учет интересов, на которых оно строится.

25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По их итогам было объявлено, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М» и поможет с ответом на угрозы со стороны НАТО.

19 мая Лукашенко заявил о том, что Минск купил у Москвы «нужное количество» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер» для вооружения белорусской армии. По его словам, это оружие может нанести колоссальный ущерб противнику.

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