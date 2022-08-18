Reuters: Запад не предлагает новых санкций против Москвы из-за опасения низкой поддержки

Дипломаты Организации Объединенных Наций больше не предлагают новых санкций против России, так как опасаются их низкой поддержки. Об этом в среду, 17 августа, сообщило агентство Reuters.

«В некоторых случаях западные страны отказываются от конкретных шагов, опасаясь слабой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании будет сигнализировать о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — об этом рассказали источники агентства.

В опубликованной статье говорится, что в июне Евросоюз уже обсуждал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Однако эту идею пришлось отложить, так как были опасения, что почти половина членов совета ООН по правам человека в Женеве, состоящего из 47 человек, выступят против.

Reuters также сообщил со ссылкой на мнение западных дипломатов о том, что Россию не получилось изолировать. Директор Международной кризисной группы в ООН Ричард Гоуэн заявил, что существуют трудности с поиском новых способов ограничить РФ.

16 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что 85% мирового сообщества не стало вводить санкции против России.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начатую 24 февраля. Она стартовала на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской Народных Республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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