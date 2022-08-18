В Запорожье началось формирование армии добровольцев для противодействия ВСУ

В Запорожье формируется добровольческая армия для борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 18 августа заявил командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

«Из России очень много людей. Есть иностранцы, но не перелетные гуси дикие, а просто люди, которые имеют паспорта иностранные, но они наши, то есть это выходцы из СССР», — рассказал ополченец «РИА Новости».

По его словам, к участию в боевых действиях хотят присоединиться два гражданина Германии, один из которых родом из Запорожья.

«К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 1990-е. Но глядя на то, что происходит, один из них говорит: «Я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье». То есть он запорожец сам», — отметил Новиков.

21 июля стало известно, что к отправке в Донбасс готовятся добровольцы батальона «Алга». Солдаты и офицеры батальона прошли боевое слаживание, они учатся обращению с техникой и оружием перед отправкой в район проведения спецоперации. Большинство бойцов уже имеют опыт участия в боевых действиях в горячих точках.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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