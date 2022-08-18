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На базе отдыха под Красноярском у 15 детей обнаружен норовирус

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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На базе отдыха «Бузим» в Красноярском крае в результате лабораторных исследований у сотрудника пищеблока и 15 детей обнаружен норовирус. Об этом 18 августа сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону, главный санитарный врач Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

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«Результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках санитарно-эпидемиологического расследования, показали, что у сотрудника пищеблока, а также у пострадавших детей обнаружена РНК норовируса», — написал Горяев.

Помимо этого в пищеблоке базы отдыха были выявлены нарушения требований санитарного законодательства: в частности, несоблюдение режима обработки и хранения овощей, отсутствует маркировка на кухонном инвентаре и отсутствует оборудование для соблюдения персоналом личной гигиены.

15 случаев заражения кишечной инфекцией были выявлены в «Бузиме» в период с 15 по 16 августа. Пострадали дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

7 июня в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии сообщали о приостановке деятельности детского лагеря в городе Зеленогорск Красноярского края. Тогда острая кишечная инфекция была обнаружена у 16 отдыхающих детей.

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