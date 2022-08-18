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Минобороны России заявило, что на Запорожской АЭС 19 августа готовится провокация

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Украина планирует устроить провокацию 19 августа на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом в четверг, 18 августа, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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По его словам, сейчас командование группировки «Днепр» развертывает посты радиационного наблюдения в Запорожье.

«19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на ЗАЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», — заявил Конашенков.

17 августа генеральный секретарь ООН приехал во Львов, что поучаствовать в трехсторонней встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

15 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Гутерришем. Стороны обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС и обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке, а также инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 15 августа они нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

14 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Москва настаивает на визите инспекторов и фиксации украинских ударов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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