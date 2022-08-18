В порту Бердянска обнаружили взрывоопасные предметы

Несколько взрывоопасных предметов обнаружены в порту Бердянска. Об этом говорится 18 августа в Telegram-канале мэрии города.

По сообщению мэрии, часть из этих предметов будет уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва, а остальные вывезут на полигон, находящийся за селом Новопетровка Бердянского района, и также уничтожат.

Уточняется, что взрывоопасные предметы были обнаружены в ходе дообследования территории порта инженерными подразделениями.

12 августа уже сообщалось об обнаружении в городском порту взрывоопасных предметов.

На данный момент освобождено более 70% Запорожской области, в том числе Бердянск. Под контролем Киева остается районный центр — город Запорожье, руководящие органы временно размещены в Мелитополе.

11 августа корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о работе контрольно-пропускного пункта в Запорожской области, который пересекают мирные жители, желающие переехать на освобожденную от украинских националистов территорию. По его словам, люди стараются придумать свои уловки и легенду, чтобы пересечь границу.

Украинские боевики придумывают свои оправдания для того, чтобы помешать им.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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