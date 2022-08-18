В Microsoft назвали песню Джанет Джексон способной «сломать ноутбук»

Клип американской исполнительницы Джанет Джексон на песню Rhythm Nation способен буквально «убивать ноутбуки». Такая информация появилась 16 августа в заметке на сайте Microsoft.

После включения песни у ряда ноутбуков ломались жесткие диски. Причем сбою подвергались не только устройства, на которых воспроизводилась композиция, но и находящиеся рядом. Подобный эффект был обнаружен еще во времена Windows XP.

В качестве причины указаны звуковые частоты песни, входящие в резонанс с некоторыми моделями жестких дисков со скоростью 5400 оборота в минуту. Производители решили проблему, добавив к песне кастомный фильтр, который заглушил лишние частоты.

16 июня 2021 года в Роскачестве рассказали о признаках перегрева компьютеров и телефонов.

Так, насторожиться и позаботиться о здоровье ноутбука или смартфона необходимо при обнаружении одной или нескольких причин: происходит непрекращающийся шум из корпуса, физически ощущается высокая температура устройства, замечается зависание и долгий отклик на команды или устройство внезапно выключается, отметили в Роскачестве.