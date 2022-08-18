Reuters: Запад не предлагает новых санкций против Москвы из-за опасения низкой поддержки

В ООН не предлагают новых санкций против России из-за опасений по поводу их низкой поддержки. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters.

«В ряде случаев западные страны уклоняются от некоторых конкретных шагов, опасаясь прохладной поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — об этом заявили агентству дипломаты и наблюдатели.

В материале говорится, что в июне Евросоюз обсуждал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России, но отложил эту идею из опасений, что почти половина членов совета ООН по правам человека в Женеве, состоящего из 47 человек, может выступить против.

Reuters также привело мнение западных дипломатов о том, что изолировать Россию не получилось. Директор независимой Международной кризисной группы в ООН Ричард Гоуэн заявил о трудностях в поиске новых способов наказать РФ.

16 августа официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что подавляющее большинство мирового сообщества не стало вводить санкции против России.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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