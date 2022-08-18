Житель Германии нашел способ отапливать дом с помощью туалетной бумаги

В Германии нашли новый способ отапливать дом с помощью туалетной бумаги. Его «изобрел» житель немецкого города Нойенхаген по имени Дирк. Он рассказал, как планирует экономить на отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги в ФРГ.

Мужчина рассказал, что живет в старом доме 1931 года постройки, который плохо сохраняет тепло. Еще в прошлом году Дирк начал пробовать разные способы его обогреть. Один из них — при помощи туалетной бумаги. Житель Германии засунул целый рулон в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.

«В результате я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая довольно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она какое-то время еще держала тепло. Таким способом буду греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны вырасти в несколько раз», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, такое устройство может гореть в течение часа и способно увеличить температуру в комнате на 2 градуса. А при использовании сразу трех таких горелок в помещении становится теплее на 6 градусов. Чтобы потушить пламя, Дирк использует подставку под пивные кружки.

В условиях роста цен Дирк планирует для экономии отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление он планирует минимально. А доводить температуру до комфортного уровня он намерен уже при помощи своего способа. Дирк признал, что этот способ не самый безопасный, так как, по сути, это открытое пламя в закрытом помещении.

Мужчина уже подготовился к предстоящей зиме и купил 120 л спирта за €300. По его словам, этого хватит как раз на три зимних месяца. Также он подготовил большое количество пустых консервных банок.

Дирк не исключает, что на фоне энергетического кризиса в Европе ближайшей зимой могут быть перебои с электричеством, поэтому он решил соорудить электрогенератор.

«Я купил себе аппарат, к которому можно прикрепить розетку или даже несколько, USB, и с его помощью при необходимости зарядить мобильник или ноутбук, и даже подключить холодильник», — рассказал он.

Кроме того, Дирк закупился к зиме и продуктами, заполнив подвал консервами, хлебом длительного хранения и другой едой.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца. В настоящее время хранилища в ФРГ заполнены на 77%. При этом глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллер подчеркнул, что быстрое пополнение запасов не является гарантом того, что «можно расслабиться». По его словам, уровня в 95% заполненности от общего объема удастся достичь в трех хранилищах из четырех.

12 августа министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии этой осенью и зимой вступят в силу более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.