Детей госпитализировали из-за вспышки вируса в санатории в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 10 детей госпитализированы после вспышки энтеровируса в санатории-профилактории «Металлург», сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 18 августа.

Ведомство назначило проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее, 15 августа, стало известно об отравлении 30 детей в нижегородском лагере «Восток». Проверка местного Роспотребнадзора установила, что уборка и дезинфекция санитарных узлов и спален на территории проводились неудовлетворительно. Более того, детям не меняли постельное белье, а также не предоставляли мыло и туалетную бумагу. На следующий день «Восток» приостановил работу.