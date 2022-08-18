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В МИД России заявили о «ядерном шантаже» Киева в ситуации вокруг ЗАЭС

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Фото: РИА Новости
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Подготовка киевских властей к осуществлению провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС) во время поездки на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша является ядерным шантажом. Об этом заявила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом. А что это еще, провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, прямая угроза атомной энергетике. Это, конечно, безусловно, акт ядерного шантажа», — отметила дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

16 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС. Один из управляемых снарядов упал всего в 10 м от них, другие чуть дальше — в 50, 200 м.

Как отметил Рогов, ВСУ нанесли уже несколько десятков выстрелов тяжелыми видами вооружения по охлаждающему контуру атомной станции. Повреждение системы охлаждения ЗАЭС может вызвать техногенную катастрофу, масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году.

При этом он подчеркнул, что сам реактор Запорожской АЭС защищен, он останется цел даже при падении на него самолета.

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