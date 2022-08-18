В США объяснили невведение Индией санкций против РФ «странным уважением»

Индия испытывает к РФ «странное уважение», поэтому не присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом 17 августа пишет обозреватель Washington Examiner Том Роган.

«Возьмем странное продолжающееся уважение Индии к России. Несмотря на то что экономика Индии намного сильнее, а США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу экспорта российского оружия, Индия продолжает обеспечивать Москву ключевым источником иностранного капитала и престижа», — пишет журналист.

Он отметил, что российские спецслужбы пользуются уважением правительства Нарендры Моди. Индия, по словам Рогана, порвала отношения с демократическими странами, отказавшись осудить спецоперацию по защите Донбасса.

«Действия Моди здесь подрывают центральные интересы внешней политики США: укреплять сотрудничество против противников США и поддерживать демократические правительства, международную стабильность и свободу личности», — рассказал Роган.

6 августа сообщалось, что Россия заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака за июнь. РФ обошла Саудовскую Аравию по поставкам индийским нефтеперерабатывающим компаниям за счет больших скидок в цене, что сделало ее более выгодной.

24 июня стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь.

20 июня энергетик и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович спрогнозировал России первое место по экспорту нефти в Индию.

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиард долларов.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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