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Жители села Амурзет в ЕАО выступили против создания нацпарка

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В ЕАО проходят общественные слушания по вопросу создания новой особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Помпеевский». Их проводит благотворительный фонд «Биосфера» совместно с Минприроды РФ.

Первое заседание состоялось в селе Амурзет Октябрьского района автономии. Как пишет ИА EAOMedia, позиция района однозначна: нацпарк ухудшит качество жизни граждан и сделает невозможным ведение хозяйственной деятельности, особенно в части охоты, рыбалки и пчеловодства. Кроме того, жители опасаются неконтролируемого увеличения популяции амурского тигра.

По словам начальника охотничьего производственного участка ООО «Сутара» Юрия Рысина, за последние 10 лет это уже третье собрание по поводу нацпарка. Мнение жителей не изменилось: они выступают против. В случае появления нацпарка они не смогут вести здесь промысел. Кроме того, в этом районе места и так заповедные, и угодья рачительно используются, сказал Рысин.

Ранее сообщалось, что вход на территорию Кравцовских водопадов, расположенных в Хасанском районе Приморского края, сделают платным. По словам сотрудников нацпарка, собранные деньги пойдут на поддержание благоустройства и регулярную уборку территории.

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