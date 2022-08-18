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Карта спецоперации на Украине 18 августа

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%.

В районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено. Поражен пункт временного базирования иностранных наемников в Харькове. Уничтожено более 90 боевиков.

В районе Посад-Покровское Николаевской области уничтожено около 60 националистов и восемь единиц спецтехники. В районе населенного пункта Мазановка ДНР ликвидировано более 250 националистов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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