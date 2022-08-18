В Запорожье началось формирование армии добровольцев для борьбы с ВСУ

В Запорожской области ведется формирование добровольческой армии для борьбы с украинскими националистами. Об этом 18 августа заявил командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

По словам Новикова, большинство желающих участвовать в освобождении Запорожской области — из России, но также есть и жители стран Запада, выходцы из СССР, давно переехавшие в Европу.

«К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 1990-е», — отметил командир ополчения в интервью «РИА Новости».

По его словам, эти добровольцы, глядя на то, что происходит в Запорожье, не смогли остаться равнодушными и решили вступить в ополчение.

В июле сообщалось, что к отправке в Донбасс готовятся добровольцы батальона «Алга». Перед отправкой солдаты и офицеры батальона проходят боевое слаживание, учатся обращению с техникой и оружием перед отправкой в район проведения спецоперации. Отмечалось, что большинство бойцов уже имеют опыт боевых действий в горячих точках.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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