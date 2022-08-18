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В Японии анонсировали конкурс на поиск способов побудить молодежь пить алкоголь

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Фото: Global Look Press
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В Японии анонсировали конкурс на поиск эффективных способов побудить молодое поколение в возрасте от 20 до 39 лет употреблять больше алкогольных напитков — Sake Viva! («Да здравствует саке!»), пишет 18 августа газета Financial Times.

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Соревнование будет длиться до первых чисел сентября. Авторы объяснили его необходимость и своевременность сокращением налоговых поступлений от алкогольной отрасли вследствие уменьшения численности населения, изменения образа жизни граждан на более здоровый из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, министерство здравоохранения Японии выразило надежду, что проведение конкурса не вызовет резкого бума, а количество выпиваемого алкоголя будет «разумным». Участники должны будут представить новые продукты и дизайны, а также способы побуждения к их употреблению в домашних условиях.

17 августа президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым в режиме видеоконференции призвал в ходе борьбы с алкогольной зависимостью не повышать стоимость спиртосодержащей продукции. Вместо этого глава государства поручил стимулировать и пропагандировать здоровый образ жизни среди населения и развивать инфраструктуру для занятий спортом.

Ранее, 9 августа, в ходе дистанционной встречи с исполняющим обязанности Кировской области Александром Соколовым Путин обратил внимание на алкоголизацию населения в моногородах региона. Он связал это явление среди прочего с низкими доходами граждан.

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