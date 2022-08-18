Разведка узнала о прибытии в ЛНР групп диверсантов ВСУ. Онлайн спецоперации 18 августа

Текстовая трансляция







Украина начала массированную информационную кампанию против Крыма, создаются провокационные группы в соцсетях и мессенджерах, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.



Украинские нацоналисты оборудовали опорный пункт в промышленном училище в Николаеве, заявили в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины используют гражданские объекты в военных целях и в других населенных пунктах. Так, в Харькове, в общежитии университета на улице Отакара Яроша, находятся подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники. В Днепре, по данным российского оборонного ведомства, на территории частных домовладений по улице Торговая украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась.



Вооруженные силы Украины в четверг вечером выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по городу Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Киев не видит препятствий для приезда миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС. Возможно обеспечить безопасный визит организации в короткие сроки, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.



Система противовоздушной обороны сработала в Керчи на востоке Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, опасности для города и Крымского моста нет.



Президент Эстонии Алар Карис и сотрудники его канцелярии приняли участие в изготовлении маскировочных сеток для войск Украины.



Число раненых в Горловке в результате обстрелов со стороны Вооруженных силу Украины возросло до восьми, еще двое, в том числе ребенок, погибли, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.



Военно-политическое руководство Украины отдало распоряжения об обстреле населенного пункта Соледар, чтобы обвинить в этом Россию, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.



Людей вывозят из двух сел Белгородской области после возгорания на складе с боеприпасами, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Разведка Луганской Народной Республики получила данные об активизации диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины на территории республики, отмечено прибытие групп из 10-12 человек.



Украина может вести переговоры с Россией только на предмет собственной капитуляции, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.



Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России разминировали более 70% территории аэропорта Мариуполя, сообщил командир группы разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с позывным «Беркут».







Представительство уполномоченного по правам человека в Севастополе откроется в городе Мелитополе Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил с контролируемых РФ территорий.



Большое количество лепестковых мин обнаружены после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области, организована работа по их обезвреживанию. В связи с этим до сих пор жителей туда не возвращают, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на трехсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Тайипом Эрдоганом во Львове обсуждал усилия по урегулированию на Украине, однако до конкретных переговоров по остановке боевых действий еще далеко, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.



Запрет для российских туристов на вход в крупнейшую усадьбу Прибалтики Пакруойис в Литве является грубейшим нарушением прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове.



Один ребенок погиб и еще двое детей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, также поступила информация о ранении нескольких взрослых, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.



Бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Территория вокруг Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове. — Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Необходимо избежать дальнейшего развертывания сил и техники на объекте, - сказал генсек. - Территория должна быть демилитаризована. Любой потенциальный ущерб АЭС суицидален. Также он подчеркнул, что ООН может оказать поддержку посещению Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ только в случае, если миссия направится туда через Киев.



Евросоюз вывез с Украины 10 млн тонн зерна и семян подсолнечника через свои «линии солидарности» - сухопутные и речные маршруты для ускоренного вывоза продовольствия в соседние страны ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Турция подписала меморандум, согласно которому Анкара обязуется помочь Киеву в восстановлении инфраструктуры Украины, сообщает министерство инфраструктуры Украины.



Если остановить Запорожскую АЭС, на Украине начнется энергетический кризис, годы потребуются, чтобы завести реакторы вновь, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Эта электроэнергия решала все текущие проблемы, плюс подконтрольные Зеленскому территории сегодня являются экспортерами этой энергии, на чем зарабатываются немалые деньги как раз высшим руководством данного режима, - добавил он.



Киев может использовать участившиеся обстрелы Запорожской АЭС для традиционного ядерного шантажа Европы по примеру вымогательства денег на регулярный «ремонт» саркофага Чернобыльской АЭС, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.



Правительство Эстонии на сегодняшнем заседании приняло решение поставить Украине дополнительную военную помощь, в том числе минометы и противотанковые средства. Кроме того, совместно в Германией на Украину будет поставлен полевой госпиталь, а в Великобританию предполагается направить специалистов для обучения украинских военнослужащих.



Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что последние заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева означают «вмешательство» в предстоящие общенациональные выборы 25 сентября. Ранее Медведев заявил, что в России хотели бы увидеть не только тихое недовольство граждан ЕС действиями своих правительств, но и призыв их к ответу «за очевидную глупость». В своем телеграм-канале он отметил, что Россия в отношениях с Западом хочет мирного сотрудничества, торговли и «прочих нормальных для всех вещей», а также напомнил, что четыре кабинета министров в Европе, включая итальянское правительство Марио Драги, за короткий срок уже успели уйти в отставку, и предположил, что «это явно не конец».



Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Зайцево южное и Широкую Балку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, 11 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Два мирных жителя, включая ребенка, погибли из-за обстрела Светлодарска со стороны украинских силовиков, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.



Мировой лидер в области постоянного мониторинга с помощью радиолокационных спутниковых изображений, финская компания ICEYE предоставит украинским войскам доступ к своей группировке спутников, что позволит получать изображения с высокой частотой обновлений, сообщает компания в своем пресс-релизе.



Следователи СК России следят за ситуацией на Запорожской АЭС на случай провокаций со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ.



Пхеньян поддерживал и будет поддерживать все меры руководства РФ в связи с событиями на Украине, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.







Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Более 1,2 тыс. школ освобожденных территорий Украины получат к новому учебному году почти 5 млн учебников, и более 163 тыс. учебников будет направлено в вузы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.



На Украине завели уголовное дело против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ, сообщили в офисе генпрокурора Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил во Львове с генсеком ООН Антониу Гутерришем ситуацию вокруг Запорожской АЭС. «ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта», - написал Зеленский в своем телеграм-канале, добавив, что на станции должна быть произведена «демилитаризация и полное освобождение от российских войск». Кроме того, стороны договорились продолжать координацию по зерновой инициативе.



Базовые станции мобильной связи оператора ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» запустили еще в шести освобожденных населенных пунктах республики, сообщила пресс-служба оператора.



Беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС, где, по данным Минобороны России, украинские войска готовят провокацию, все возможные прилеты будут фиксироваться в режиме онлайн для силовых структур, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Выходцы из двух российских регионов вошли в состав правительства Запорожской области, на 70% подконтрольной РФ, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. На должность заместителя председателя Совета министров Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов, который занимался вопросами внутренней политики в Вологодской области. На должность заместителя министра труда и социальной политики назначен Евгений Маркелов, который ранее занимался социальной защитой в Краснодарском крае.



Генеральная прокуратура Белоруссии не исключила, что может инициировать признание в республике украинского батальона «Азов» (запрещен в РФ) террористической организацией, если получит необходимые данные от Комитета госбезопасности страны по этой теме.



Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.







Российские номера с кодом региона «185» начали выдавать автомобилистам в Запорожской области, сообщили в ГУ МВД региона.



Все службы приведены в боевое состояние в Энергодаре на случай провокаций со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожской АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.



Уборочная кампания зерновых культур в Запорожской области практически завершена, собранный урожай уже составил 1,5 млн тон зерновых, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.



Москва прорабатывает ответные меры на решение Сейма Латвии признать Россию страной - спонсором терроризма, скоро о них станет известно, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.



Специальная военная операция России на Украине приведет к ослаблению Евросоюза и окончанию эпохи доминирования западных стран, такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил в интервью немецкому изданию Tichys Einblick.



Максимум, чего может добиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове это обмен пленными между Россией и Украиной, так как его украинский коллега Владимир Зеленский вряд ли пойдет на прекращение огня, полагает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Спрос на домашние камины в Чехии вырос как минимум в 10 раз по сравнению с прошлым годом из-за значительного повышения на фоне событий вокруг Украины тарифов на электричество и газ, сообщило информационное агентство ЧТК.



Ни одно крупное государство ЕС в июле не взяло на себя новых значительных обязательств по оказанию помощи Украине, сообщает Кильский институт мировой экономики.



Автобусное сообщение впервые с 2014 года возобновлено между Луганском и Северодонецком. Рейс выполняют микроавтобусы, рассчитанные на 18-20 пассажиров.



Гендиректор компании Baykar Makina, производящей беспилотные летательные аппараты Bayraktar, Халук Байрактар вошел в состав сопровождающей президента Турции Тайипа Эрдогана делегации в ходе его визита во Львов.







Заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге сделал ряд заявлений: - Реализация предложений о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлема, это сделает станцию еще более уязвимой; - Россия ожидает, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в самое ближайшее время; - Гражданам России, планирующим в настоящее время поездки в одну из недружественных стран, перечень которых утвержден постановлением правительства, надо четко осознавать возможные трудности; - Россия ожидает от Международного комитета Красного Креста (МККК) конкретных шагов по освобождению более 60 российских моряков, незаконно удерживаемых около полугода на торговых судах в Измаиле Одесской области; - Россия исходит из того, что калининградский транзит, грузовой или пассажирский, должен осуществляться на основе безусловного соблюдения Брюсселем и Вильнюсом имеющихся международных договоренностей; - МИД РФ расценивает действия властей прибалтийских стран в отношении памятников как кощунство по отношению к павшим героям и попытку сведения исторических счетов с Россией; - Решение Финляндии ограничить выдачу виз гражданам России не останется без должной реакции Москвы.



Торжественное открытие цифрового вещания первого регионального телеканала «Таврия» состоялось в Херсоне.



Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.



Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским начались во Львове, передает телеканал A Haber.



МИД РФ заявил, что более 60 российских моряков дольше полугода незаконно удерживаются на торговых судах в городе Измаил Одесской области.



Курс евро упал ниже 60 рублей впервые с 27 июля, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.







По информации Минобороны Турции, более 622 тыс. тонн зерна вывезено с территории Украины с начала месяца, когда началась реализация так называемой зерновой сделки. «Для вывоза зерна задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки», — сообщили в ведомстве.



Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Львовский университет, где он встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Гутерриш отметил, что «очень старый и очень уважаемый» Львовский университет внес важный вклад в создание Устава ООН: в разработке этого договора участвовал один из его представителей.



Украинские войска выпустили по Новобахмутовке пять неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибром 80 мм, следует из сводки СЦКК ДНР. Обстрел зафиксирован в 10:10. ВСУ продолжают обстреливать Горловку, Гольмовский, Донецк, Железную балку, Зайцево (южное), Макеевку, Пантелеймоновку и Ясиноватую. Помимо НАР, в ход идут снаряды калибрами 152 мм и 155 мм, а также 120-миллиметровые мины.



Три самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания, сообщили в Минобороны РФ. Их дежурство будет круглосуточным.







МВД Латвии подготовило изменения в закон об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство россиянам и белорусам, пишет агентство BNS.



В Германии пониженная ставка НДС на потребление газа будет действовать до 31 марта 2024 года. Ранее сообщалось, что с октября компании и домашние хозяйства в ФРГ будут обязаны платить газовый сбор в размере 2,4 евроцента за киловатт-час.



Один из последних в Латвии памятников Ленину и стелу в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации снесли ночью в предместьях столицы республики. Как передает Латвийское телевидение, оба монумента планируется уничтожить.



Президент России Владимир Путин и индонезийский лидер Джоко Видодо в ходе телефонных переговоров обсудили ход подготовки к саммиту G20 и двусторонние отношения. Кроме того, Путин информировал Видодо об усилиях Москвы, Анкары и ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений.



Украина в августе получила $589 млн вместо ожидаемых $6 млрд, пожаловался украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. «По состоянию на 18 августа (с 1 августа) пришло только $589 млн плюс кредит от Канады $350 млн на закупку газа для „Нафтогаза“», — написал он.







Количество киберпреступлений сократилось в России на 8,5% за три месяца благодаря уничтожению кол-центров на Украине в ходе спецоперации, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Еще в начале марте сообщалось , что после начала спецоперации резко снизилось число жалоб о телефонных мошенничествах. По итогам первого полугодия 2022-го число преступлением с использованием IT снизилось впервые за пять лет. С чем это связано, читайте в материале «Известий» — «Быль и убыль»



Тем временем Евростат обновил подсчеты по годовой инфляции в еврозоне. В 19 странах она ускорилась по итогам июля до исторического максимума в 8,9%. В июне этот показатель был зафиксирован на отметке 8,6%.



Кремль анонсировал встречу российского президента Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Она запланирована на 19 августа.



Три мирных жителя Светлодарска (ДНР) погибли в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. Среди жертв — один ребенок. При обстрелах еще 12 человек получили ранения. «По предварительной информации, боевики ВФУ обстреляли центр города Светлодарск во время раздачи воды жителям города в районе школы и городской больницы», — говорится в сообщении.







По оценкам Минобороны РФ, радиоактивные вещества накроют Скандинавию при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора Запорожской АЭС.



США замалчивают данные об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева, тем самым «поощряя безнаказанность киевского режима и способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы». С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



Главы МИД стран-членов Евросоюза 31 августа обсудят возможность изменения шенгенского визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи виз россиянам, передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.



Киеву поступил кредит на сумму 450 млн канадских долларов (около $350 млн), сообщил Минфин Украины. Канадские власти ранее одобрили эту кредитную сумму на закупку топлива.



Ситуация вокруг Тайваня остается напряженной: МИД КНР потребовал от США отменить запланированные переговоры о торговом соглашении, назвав их действиями в поддержку сепаратистов.



Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС практически не прекращаются, есть угроза повреждения системы охлаждения станции, пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона.