В Югре четверо пострадали при столкновения автобуса с «КамАЗом»
На 837-м км автомобильной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск автобус ПАЗ въехал в стоящий по причине неисправности «КамАЗ». В результате пострадали четверо, передает 18 августа региональное управление ГИБДД.
«В Нефтеюганском районе 53-летний мужчина, управляя автомобилем ПАЗ, допустил наезд на стоящее транспортное средство «КамАЗ», остановившееся из-за неисправности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Травмы различной степени тяжести получили водители транспортных средств и два пассажира автобуса. Согласно предварительному анализу произошедшего, транспортное средство ПАЗ превысило безопасную скорость.
Ранее в четверг появилась информация о гибели четверых взрослых и подростка в результате дорожно-транспортного происшествия в Приморье.
За рулем автомобиля Toyota Corolla Spaсio находилась 39-летняя женщина. Кроме нее в салоне также были 14-летняя девочка, 43-летний мужчина и 63-летняя женщина. Семья двигалась со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Женщина допустила выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Hiace.