Машина Росгвардии попала в ДТП в Биробиджане

В Биробиджане произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Один из сотрудников вневедомственной охраны получил травмы и был госпитализирован.

ИА EAOMedia в УМВД по региону рассказали, что инцидент произошел утром 18 августа. Нетрезвый водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Росгвардии.

По предварительным данным, в аварии пострадал ее виновник и два сотрудника спецслужб. Одного из них отправили в больницу. На месте работают правоохранительные органы.

18 августа на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Пять человек, включая 14-летнюю девочку, погибли.