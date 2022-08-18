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Следователи изъяли топливо у экстренно севшего в Иркутске самолета

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Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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Следователи изъяли топливо самолета Ан-24, совершившего экстренную посадку в аэропорту Усть-Кут в Иркутской области. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Изъято топливо, которым было заправлено воздушное судно, опрошены члены экипажа, пассажиры», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Уточняется, что место происшествия полностью осмотрено.

Инцидент произошел 17 августа. Самолет Ан-24 вылетел из Иркутска по направлению к Таксимо, однако борту пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Продолжительность маршрута составила 35 минут. При посадке у самолета оказались повреждены шасси и крыло.

Восточно-Сибирская прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. По информации ведомства, предварительно известно, что во время посадки самолета были сложные метеорологические условия, в следствие чего пилот допустил выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы.

Следственное управление начало проверку соблюдения требований законодательства по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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