Крупнейшие страны Евросоюза (ЕС) отказались давать военные обещания Украине в июле. Об этом в среду, 17 августа, пишет газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Отмечается, что украинская сторона впервые с начала спецоперации по защите Донбасса столкнулась с такой трудностью.

«Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», — говорится в материале издания.

По словам главы группы Ukraine Support Tracker Кристофа Требеша, сложившаяся ситуация демонстрирует, что военная помощь снизилась, «новые инициативы по оказанию помощи иссякли».

Накануне начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что США уже выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд. Он указал на то, что оружие разворовывается Киевом и оказывается на черном рынке, где может попасть в руки террористов.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ожидают, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой. Он подчеркнул, что его европейские коллеги перестали интересоваться, что «еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время».

До этого, 13 августа, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин сообщил «Известиям», что военные ВСУ сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада. Он также подчеркнул, что причина кроется в банальном воровстве, которое процветает в рядах украинского командования.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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