Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Мир
Россиянин Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора
Мир
The Telegraph предрекла потерю Западом интереса к Киеву через три месяца
Спорт
Леброн Джеймс подпишет новый контракт с «Лейкерс» почти на $100 млн
Мир
В Колумбии девять человек оказались в ловушке из-за обрушения шахты
Мир
МИД РФ обвинил канадские СМИ в отрицании преступлений Киева
Общество
СК возбудил дело после отравления 24 детей в лагере во Владивостоке
Наука
В России завершили госиспытания РЛС для отслеживания малых спутников
Мир
Основатель Pink Floyd допустил тайное убийство Ассанжа в США
Общество
Генпрокуратура вскрыла хищения почти 1 млрд рублей из средств на нацпроекты
Мир
Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины до «CC»
Мир
Reuters сообщило о страхе Запада вводить новые санкции против России
Сюжет:

Politico: шесть стран ЕС впервые с начала СВО отказались от новых военных обещаний Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшие страны Евросоюза (ЕС) отказались давать военные обещания Украине в июле. Об этом в среду, 17 августа, пишет газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

Отмечается, что украинская сторона впервые с начала спецоперации по защите Донбасса столкнулась с такой трудностью.

«Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», — говорится в материале издания.

По словам главы группы Ukraine Support Tracker Кристофа Требеша, сложившаяся ситуация демонстрирует, что военная помощь снизилась, «новые инициативы по оказанию помощи иссякли».

Накануне начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что США уже выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд. Он указал на то, что оружие разворовывается Киевом и оказывается на черном рынке, где может попасть в руки террористов.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ожидают, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой. Он подчеркнул, что его европейские коллеги перестали интересоваться, что «еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время».

До этого, 13 августа, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин сообщил «Известиям», что военные ВСУ сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада. Он также подчеркнул, что причина кроется в банальном воровстве, которое процветает в рядах украинского командования.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022