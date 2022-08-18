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Глава МИД Японии вручил Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца

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Фото: REUTERS/KYODO
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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в Токио вручил основателю американской компании Microsoft Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца первой степени. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил телеканал «Фудзи ТВ».

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней.

Также в апреле 2020 года МИД Японии объявил о присуждении государственной награды Гейтсу за «помощь в укреплении систем здравоохранения развивающихся стран». Однако в то время американский предприниматель не мог получить орден из-за пандемии коронавируса.

В ноябре прошлого года шестеро россиян были удостоены японских орденов Восходящего солнца. Наградой третьей степени удостоили генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, ректора МГИМО, академика РАН Анатолия Торкунова, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина, вице-президента РАН Валентина Сергиенко и президента Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадия Лазарева. Орден IV степени вручили бывшему проректору Сахалинского государственного университета Виктору Корсунову.

Всего орденом Восходящего солнца удостоены 4036 граждан Японии и иностранцев. Среди обладателей — дочь президента США Джона Кеннеди.

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