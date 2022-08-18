Экс-депутат рады назвал последний шанс США «ударить» по России

США могут перевыпустить долларовые купюры, чтобы попытаться навредить России. Об этом в среду, 17 августа, сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

«Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России <…> — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам», — написал он в Telegram-канале.

При этом, по его словам, такая мера может нанести урон мировой экономике.

Кива порекомендовал хранить свои сбережения в российских рублях, так как это одна из самых защищенных валют мира.

Между тем руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова 18 августа заявила, что доллар ослабнет на фоне снижения спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций. Она отметила, что ограничения против Москвы привели к сокращению импорта, снижению объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшению турпотока.

Ранее, 16 августа, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил «Известиям» о снижении в мире интереса к доллару. Эксперт отметил, что, скорее всего, перевод остальных экспортных потоков на рубли — вопрос времени и адекватности геополитических партнеров.

До этого, 12 августа, главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями.