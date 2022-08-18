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Sun назвала презентацию концепт-проекта подлодки «Арктур» предупреждением России Западу

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На Западе расценили презентацию концепт-проекта российской подлодки «Арктур» как предупреждение. Такое мнение в среду, 17 августа, выразил обозреватель британской газеты The Sun Тарик Тахир.

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«Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект — Ред.) <…> в качестве предупреждения Западу», — говорится в материале.

По словам журналиста, некоторые элементы подлодки выполнены «в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде».

Макет стратегической подводной лодки «Арктур» был представлен на выставке «Армия-2022». Отмечалось, что подлодка будет более скрытной и сможет намного быстрее обнаруживать врага благодаря беспилотникам. Ожидается, что новая модель появится во второй половине XXI века.

Кроме того, на форуме представили проект электрической подводной лодки «Амур е600», который был разработан Центральным конструкторским бюро «Рубин». Уточняется, что субмарина может автономно находиться под водой до 17 суток. Такого результата удалось достичь за счет применения литий-ионных аккумуляторов.

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