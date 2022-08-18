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Эксперт по страхованию назвала способ удешевить ОСАГО в два раза

Эксперт Бондарева рассказала о возможности удешевить ОСАГО наполовину при езде без аварий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Выгодно приобрести ОСАГО можно при продлении полиса раньше срока, а также при езде без аварий. Об этом в четверг, 18 августа, рассказала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева в беседе с агентством «Прайм».

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Отмечается, что скидка может превысить 50%.

При этом эксперт призвала автомобилистов внимательно сравнивать предложения, чтобы найти самый выгодный вариант.

«Если планируете в будущем посадить за руль своих детей, отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает ОСАГО дешевле», — порекомендовала Бондарева.

Ранее, 27 июля, в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что за шесть месяцев 2022 года ими были урегулировано 1,07 млн убытков, что практически точно совпадает с показателями 2021 года.

До этого, 25 июля, стало известно, что доля страховых случаев по каско в России по итогам января–июня 2022 года снизилась на 15–21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по ОСАГО — на 4–6%.

Между тем российская компания «Страховой дом ВСК» сообщила, что владельцы внедорожников и кроссоверов чаще других обращаются в страховые компании по КАСКО.

22 июля стало известно, что российские страховые компании начали предлагать автовладельцам полисы ОСАГО в кредит. По информации СМИ, компания «Согласие» предлагала полисы ОСАГО в кредит через сервис «ЮKassa». Другая страховая организация, «Совкомбанк страхование», сообщила, что в ближайшее время планирует запустить продажу полисов в рассрочку.

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