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Япония выделит Молдавии $7,4 млн на поддержку украинских беженцев

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Фото: TASS/HOW HWEE YOUNG
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Правительство Японии безвозмездно передаст властям Молдавии 1 млрд иен ( около $7,4 млн) в связи с массовым прибытием в страну украинских беженцев, которые нуждаются в помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление японского МИДа.

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Выделенные средства должны быть направлены на оснащение пяти медицинских учреждений в Кишиневе, которые столкнулись с дополнительной нагрузкой из-за многочленных обращений беженцев.

Кроме того, отмечается, что молдавские больницы получат новое оборудование для проведения диагностики и хирургических операций, а также аппараты ИВЛ.

Ранее, 28 июля, парламент Молдавии продлил режим чрезвычайного положения еще на 60 дней. Он был впервые введен 24 февраля из-за ситуации на Украине и угроз безопасности.

В тот же день комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу.

Приток беженцев в страны Европы обусловлен спецоперацией по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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