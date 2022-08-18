Двух сотрудников Запорожской АЭС задержали по подозрению в работе на ВСУ

Задержаны двое сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по подозрению в сотрудничестве с боевиками ВСУ. Об этом в среду, 17 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что арестованные, как считают правоохранители, наводили удары по территории Энергодара и ЗАЭС.



«За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», — отметил представитель ВГА.

Как сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет нанести визит на Запорожскую АЭС, когда прекратятся обстрелы станции со стороны Украины. По его словам, Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ и с секретариатом ООН на предмет визита в Запорожскую область.

Накануне Рогов заявил, что со стороны Украины возможны провокации, в случае если миссия МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву. Однако он подчеркнул, что власти региона обеспечат максимальный уровень безопасности миссии.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что ВСУ в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.