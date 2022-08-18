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В Колумбии девять человек оказались в ловушке из-за обрушения шахты

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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По меньшей мере девять работников шахты в центральной части Колумбии не могут выбраться на поверхность в результате обрушение грунта. Об этом в среду, 17 августа, сообщила Служба гражданской обороны Колумбии.

«Чрезвычайная ситуация возникла из-за обрушения шахты в муниципалитете Ленгуасаке департамента Кундинамарка. Заблокированы девять человек», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Спасатели и волонтеры в настоящий момент проводят работы по подъему шахтеров.

Ранее, 3 августа, девять человек оказались под завалами после обрушения шахты в Мексике. Уточняется, что после обрушения ствол затопило грунтовыми водами.

Из скважины добывался уголь для производства электроэнергии на объектах Федеральной комиссии по электроэнергетике в муниципалитете Нава. В непосредственной близости от шахты Лас-Кончатос протекает река, что делает подземные работы в данном районе особенно опасными.

В августе прошлого года четыре человека погибли, один был серьезно ранен и еще семеро оказались под завалами в результате взрыва на угольной шахте в Колумбии. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать взрыв метана и угольной пыли.

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