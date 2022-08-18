Расчеты РСЗО «Ураган» ВС РФ провели контратаку по ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Урагана» Западного военного округа (ЗВО) проводят контрбатарейные атаки, уничтожаются такие цели ВСУ, как оборонительные сооружения, пункты управления, огневые средства, вооружения, а также военной техники. Минобороны 18 августа показало кадры работы расчета.

Сообщается, что при проведении воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ вскрыли замаскированные позиции украинских военных и передали информацию на командный пункт артиллерии.

Затем расчеты 220-мм РСЗО «Ураган» российских военных нанесли удар по выявленным позициям противника. Всего перед военными ЗВО стояли три цели, на каждую из них были направлены по четыре ракеты.

После ударов военные должны быстро покинуть позиции, не оставляя противнику времени на ответный удар.

«В основном сейчас ведём контрбатарейную борьбу. Это артиллерия противника, такая, как техника, поставленная странами Запада, были гаубицы М-777, поражали «Гиацинты» противника, РСЗО, «Грады». В основном, работаем по артиллерии противника. При необходимости также поддерживаем нашу пехоту», — отметил командир дивизиона РСЗО Анатолий.

В оборонном ведомстве также рассказали, что от получения координат от разведчиков до удара из РСЗО проходит не больше семи минут. Точки, выбранные для стрельбы расчеты «Ураганов» меняют иногда до десяти раз в сутки.

Российские военнослужащие отметили, что артиллерия националистов работает редко и максимально скрытно. И в большинстве случаев эти действия безнаказанными не остаются.

Ранее, 17 августа, официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате нанесения ударов военными Вооруженных сил России уничтожены вооружение и техника ВСУ. Он уточнил, что только за сутки были поражены девять пунктов управления украинских войск в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотная бригада в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также 28-й мотопехотная бригада ВСУ в районе Николаева.

Накануне сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ. Минобороны опубликовало кадры работы российских военных.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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