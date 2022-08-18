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Reuters назвало способ навредить России в ООН

Reuters: Запад может попробовать отозвать полномочия в ООН у представителей властей России
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Фото: REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
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Запад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. Об этом в среду, 17 августа, сообщило агентство Reuters.

«Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, соответствует ли это предположение Уставу ООН.

Ранее, 28 июня, украинский президент Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в онлайн-режиме, призвал исключить Россию из самого Совета и Генассамблеи ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

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