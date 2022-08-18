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Эксперт оценил возможность передачи оспы обезьян человеку от собаки

Эксперт Роспотребнадзора заявил об отсутствии случаев заражения человека оспой обезьян от собак
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Фото: Global Look Press/Carlos LujÃ¡N
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Случаи заражения человека оспой обезьян от собак не наблюдались, однако теоретически такая возможность может существовать. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

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«Нет, такие случаи пока не наблюдались. Но теоретически такая возможность может сохраняться, особенно если у человека ослабленный иммунитет», — приводит его слова ТАСС.

Он привел в пример гипотетический случай, когда у ВИЧ-инфицированного человека собака больна оспой обезьян. Инфекция может повести себя непредсказуемым образом.

Семенов напомнил, что после общения с животным, который контактировал с больным оспой обезьян, следует мыть руки.

Также эксперт отметил, что заболевшую оспой обезьян собаку следует изолировать на 21 день. Он подчеркнул, что у большинства животных это заболевание проходит в относительно легкой форме и никаких специальных мероприятий не требуется.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил актуальную цифру по случаям оспы обезьян. По его данным, в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. При этом умерли 12 человек.

10 августа сообщалось, что в Испании зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения обезьяньей оспой. В стране сейчас делают прививки от этой болезни лицам, оказавшимся в группе риска, распространены порядка 5 тыс. доз.

Днем ранее первые два случая инфицирования оспой обезьян были зафиксированы в Гренландии. Оба зараженных проживают в населенном пункте Питуффик, где сейчас находится американская авиабаза Туле.

Между тем в Дании управление здравоохранения решило иначе подойти к вопросу вакцинации жителей страны от обезьяньей оспы, уделяя особое внимание мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации. Газета Ekstra Bladet обратила внимание на то, что риск заражения не связан с полом или сексуальной ориентацией, но много случаев зарегистрировано именно среди гомосексуалистов.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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