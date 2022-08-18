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Лидер запорожского ополчения обвинил Киев в занижении своих потерь

Командир отряда «Троя» Новиков: Украина занижает свои потери, погибших украинцев уже около 200 тыс.
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Киев значительно занижает свои потери в спецоперации по защите Донбасса, среди украинских военных уже числятся около 200 тыс. погибших. Об этом в четверг, 18 августа, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» в беседе с «РИА Новости».

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«Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тыс. «двухсотых» (погибших — Ред.) и больше 300 тыс. раненых, которые уже не вернутся в строй», — сказал он.

Командир отряда отметил, что он использует различные источники информации, которые позволили ему сделать такие выводы.

В рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) и вооруженных формирований отмечается повсеместное нежелание воевать и дезертирство с боевых позиций.

Ранее, 14 августа, в Минобороны РФ сообщили, что в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 украинских военнослужащих покинули позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.

22 июля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в интервью The Wall Street, что ежедневные потери военных ВСУ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса составляют 30 человек убитыми и еще 250 ранеными.

До этого, 11 июля, один из хакеров группы RaHDit рассказал, что потери в рядах ВСУ составляют на сегодня не менее 50–70 тыс. убитыми.

Между тем украинский эксперт Александр Кочетков 30 июня заявил, что украинское командование не смогло найти выгодную стратегию из-за навязанной Россией тактики ведения боевых действий, что привело в катастрофическим потерям ВСУ.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и Луганской Народной Республики.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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