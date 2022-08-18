МИД РФ указал на истинную поддержку Москвой принципа «одного Китая»

Россия в вопросе Тайваня придерживается принципа «одного Китая» не только на словах. В то время как стратегия США, направленная на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом в четверг, 18 августа, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, включая визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, могут обернуться подрывом региональной и международной стабильности и говорят о «неспособности США смириться с утратой монопольного права на управление миром».

«Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», — сказал Ильичев в интервью «РИА Новости».

12 августа посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и четко выраженную позицию по поводу визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань и готов в дальнейшем совместно отстаивать мировой порядок.

Ситуация вокруг Тайваня усугубились после визита на остров спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.