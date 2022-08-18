Японский дизайнер Ханаэ Мори умерла на 97-м году жизни

Дизайнер Ханаэ Мори, единственный член Парижской гильдии дизайнеров от-кутюр из Японии, умерла на 97-м году жизни. Об этом в четверг, 18 августа, сообщило Kyodo.

По данным агентства, она скончалась еще 11 августа в своем доме в Токио.

Мори родилась в 1926 году в префектуре Симанэ. Вместе с семьей она переехала в Токио, где окончила Токийский женский христианский университет. В 25 лет она открыла свое первое ателье, работала портнихой.

В 1965 году дизайнер провела свой первый зарубежный показ мод в Нью-Йорке. Тогда она привлекла внимание своей коллекцией «Восток встречается с Западом», которая получила широкое признание.

В 1970-х Мори открыла свои дома моды в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. В 1976-м дизайнер устроила показ в Монако по приглашению княгини Грейс Келли.

За свою карьеру она разработала костюмы для десятков фильмов, несколько линеек формы для бортпроводников авиакомпании Japan Airlines, форму для японских олимпийцев и школьников.

Кроме того, она занималась разработкой свадебного платья для японской императрицы Масако, которое та надела на торжество в 1993 году.

В 1988 году правительство Японии наградило ее медалью с пурпурной лентой за вклад в академические и художественные достижения, а в 2002 году она была удостоена французского Ордена Почетного легиона.