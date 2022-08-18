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Режиссер Дворцевой рассказал о невозможности проголосовать на «Оскаре»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Лауреат Каннского кинофестиваля рассказал «Известиям», что ему как члену киноакадемии никаких официальных писем или призывов что-то поддержать или против чего-то протестовать не поступало. Но в марте с ним произошел случай, который ему трудно объяснить.

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«Перед «Оскаром» этой весной я отсмотрел все фильмы, но почему-то не смог проголосовать, — говорит Дворцевой. — Оказалось, что в электронной системе доступ для меня закрыт, голосование было не активно. Естественно, я стал звонить, пытаться разобраться, но был уже последний день голосования, 22 марта, решить проблему не удалось. Я не проголосовал. Я написал несколько писем, где пытался понять, почему мне не дали проголосовать, но мне так никто и не ответил. Но потом, словно ничего и не произошло, работа продолжилась, мне присылают фильмы для отсмотра уже к следующему «Оскару». Но мои вопросы все еще без ответа, то есть никто даже не попытался списать это на технический сбой».

Сам режиссер трезво оценивает происходящее в рамках голосования. Западная традиция документального кино тесно связана с телевидением и выбором остросоциальных тем, кино как искусство там воспринимают редко и считают специфическим экспериментом, отмечает он. Поэтому лучшие в художественном отношении неигровые картины редко оказываются среди фигурантов «Оскара». Например, в прошлом году Дворцевой голосовал за картину Виктора Косаковского «Гунда», но она не попала даже в номинанты.

«Работают» темы, — поясняет Дворцевой. — Расовое неравенство, гендерные проблемы, меньшинства — на Западе люди очень политизированы и быстро реагируют на такие вещи. Мне же как режиссеру интереснее глубина, личный взгляд автора, а они часто теряются за темой и стандартом».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Я не смог проголосовать на «Оскаре»

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